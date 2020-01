Superenalotto, Lotto: ecco i numeri ritardatari. Estrazione del 14 gennaio 2020

Con la nuova settimana che inizia, comincia anche il count down per l’estrazione di Lotto e Supernalotto. Tutti i giocatori già fremono per gli esiti delle estrazioni provando la giocata estemporanea o frutto di complessi sistemi. I numeri, questa volta, si possono scegliere anche in base a quelli che sono più in ritardo nei giochi di Superenalotto e Lotto.

Se prendiamo gli ultimi numeri estratti del Superenalotto, vediamo quelli che non escono da più tempo.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 14 gennaio 2020

Al primo posto ancora il 69 da 73 giochi, e poi troviamo il 27 che non esce da 68 estrazioni.

Si prosegue con il 6 che non si manifesta da 67 turni e il 24 assente da 61. Poi il numero 84 latitante da 44 turni, segue il 46 che da 43 giochi non si fa vivo, e il 20 da 42.

In conclusione manca il 70 da 41 turni e il 75 da 36 giochi. ultimo, il 18 mancante da 34 estrazioni.

Il riassunto dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto finora:

69 73 27 68 6 67 24 61 84 44 46 43 20 42 70 41 75 36 18 34

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 14 gennaio 2020 per tutte le ruote

Ecco il quadro del gioco del Lotto. Anche qui è possibile valutare quali ruote e numeri tenere d’occhio, considerando la prossima estrazione del 14 gennaio 2020, e i numeri estratti all’ultima.

È Palermo ad avere il primo posto, con il 22 che non esce da 154 turni. Al secondo Bari che aspetta il 7 da 120 turni e infine Genova con il 38 da 108 giochi assente.

Molto distanti Genova con il 45 e Cagliari con il 59, entrambi a quota 81. Segue Napoli che aspetta il 66 da 80 estrazioni.

La classifica in coda ha quattro numeri a 79: Milano con il 25, Bari con il 45, Genova con l’83 e Torino con l’88.

Il riassunto dei 10 numeri più ritardatari: