SuperEnalotto, per prossima estrazione Jackpot a un passo da record

(Adnkronos) – A un anno di distanza dall’ultimo ‘6’, il Jackpot del SuperEnalotto arriva a un passo dal record della storia del gioco. Era il 13 agosto 2019 quando, a Lodi, furono vinti oltre 209,1 milioni di euro. Per l’estrazione di domani, il SuperEnalotto metterà in palio 209 milioni di euro, il Jackpot più alto al mondo.

E’ esattamente un n anno che non viene centrata la sestina vincente: l’ultimo ‘6’ risale infatti al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo dove, ricorda Agipronews, vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Nel 2021, SuperEnalotto ha distribuito in totale oltre 878 milioni di vincite: oltre al ‘6’ di Montappone, sono stati distribuiti 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Il periodo più lungo senza “6” è stato però di 15 mesi, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016.

Le regioni e le città più fortunate – In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un ‘6’: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Tra le città, Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 Jackpot.

Come riscuotere il premio – Il prossimo vincitore del ‘6’ avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.