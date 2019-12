SuperEnalotto SiVinceTutto 11 dicembre 2019: risultati dell’estrazione di oggi

Risultati SuperEnalotto SiVinceTutto 11 dicembre 2019. Come ogni mercoledì tornano le estrazioni del concorso SuperEnalotto SiVinceTutto, tra pochi minuti su questa pagina la diretta con i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, 11/12/2019.

Manca poco all’estrazione della sestina vincente del concorso SiVinceTutto, il gioco di Sisal in cui tutto il montepremi viene distribuito. In maniera analoga all’estrazione tradizionale del SuperEnalotto, anche per il gioco del SuperEnalotto SiVinceTutto vengono estratti sei numeri, a differenza del gioco classico, però, nell’estrazione del mercoledì sera si possono scegliere fino a 12 numeri.

Come per il SuperEnalotto, anche al SiVinceTutto si può vincere con 5, 4, 3 o 2 numeri. L’ultima estrazione del concorso si è svolta lo scorso mercoledì 4 dicembre, la prossima è attesa per mercoledì 18 dicembre. A seguire la diretta del concorso aggiornata live dalla redazione di Italia Sera.

Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 11 dicembre 2019

I risultati dell’estrazione di oggi del concorso SuperEnalotto SiVinceTutto. Ecco i numeri estratti mercoledì 11/12/2019 per il gioco del SuperEnalotto SiVinceTutto. Se non visualizzi i numeri estratti alle ore 20 puoi seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando su questo link.

Combinazione vincente: 4 41 48 51 79 90