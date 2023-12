SuperEnalotto SuperStar, con NEW YEAR’S SHOW è festa di fine anno con 900 premi da 10.000 euro ciascuno!

L’anno sta per concludersi e SuperEnalotto SuperStar si prepara a chiuderlo in grande stile con l’iniziativa NEW YEAR’S SHOW. Questo straordinario “evento” speciale offre ben 900 premi da 10.000 euro ciascuno, stabilendo un nuovo record per il numero più alto di premi garantiti mai messi in palio nella storia del gioco.

I tre concorsi speciali dell’iniziativa “NEW YEAR’S SHOW” sono programmati per il numero 180 di giovedì 28 dicembre 2023, il numero 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e il numero 182 di sabato 30 dicembre 2023. La partecipazione a questi concorsi speciali è possibile per tutto il mese di dicembre.

La modalità di partecipazione a questa emozionante iniziativa è semplice e divertente. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar convalidata per almeno uno dei tre concorsi speciali, viene assegnato un codice alfanumerico univoco, incluso nel costo della giocata. Questo codice consente ai partecipanti di concorrere per i premi garantiti messi in palio nell’ambito dell’iniziativa.

Presso tutti i punti vendita Sisal distribuiti in Italia, sono disponibili numerosi strumenti di gioco dedicati a questa iniziativa. Tra questi, il Quick Pick offre combinazioni casuali e importi diversi, mentre le quote della Bacheca dei Sistemi Sisal presentano diverse tipologie di Sistemi, create appositamente per l’occasione. In aggiunta, è disponibile una Scheda Speciale convalidabile tramite barcode, che consente di giocare una combinazione casuale, ideale per partecipare a uno o più concorsi straordinari aperti al momento della convalida.

L’iniziativa è aperta anche a coloro che preferiscono giocare online o da dispositivi mobili, utilizzando l’App ufficiale SuperEnalotto o i siti di gioco autorizzati presenti su SuperEnalotto.it. Inoltre, dal 1° al 30 dicembre, i nuovi utenti che apriranno un conto di gioco tramite l’App SuperEnalotto, il sito SuperEnalotto.it o presso un punto vendita Sisal, riceveranno 3 giocate omaggio online, equivalenti a un totale di 4,50 euro, spendibili su tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto. Questa è un’occasione unica per avvicinarsi al gioco online in modo vantaggioso e senza alcun obbligo di ricarica.

Grazie all’iniziativa speciale “NEW YEAR’S SHOW” che mette in palio 900 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, saranno numerosi i giocatori che potranno realizzare i loro sogni nel nuovo anno grazie a SuperEnalotto SuperStar!