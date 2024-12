SuperEnalotto SuperStar festeggia il Natale con l’iniziativa speciale “Regala un sogno”

SuperEnalotto SuperStar annuncia l’arrivo dell’iniziativa speciale “Regala un sogno”, una grande opportunità che arricchirà le festività natalizie di 1.000 fortunati vincitori. Grazie a questa iniziativa, a partire dal 22 novembre 2024 ogni giocata valida per i concorsi speciali previsti dal 17 al 21 dicembre parteciperà all’estrazione di 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno.

Come aderire all’iniziativa speciale di Natale “Regala un sogno”

Per accontentare tutti i giocatori appassionati, SuperEnalotto SuperStar offre la possibilità di scegliere tra diverse modalità di giocata per partecipare all’iniziativa:

Schedine precompilate da 1,50€.

da 1,50€. Quick Pick dedicati all’iniziativa.

dedicati all’iniziativa. Giocate da esposizione .

. Schedine da tastiera , per scegliere i tuoi numeri.

, per scegliere i tuoi numeri. Sistemi della Bacheca , dedicati all’iniziativa.

, dedicati all’iniziativa. Giocate online o tramite l’app ufficiale.

A partire dal 27 novembre 2024, gli interessati potranno giocare per tutti i concorsi straordinari previsti dall’iniziativa, senza costi aggiuntivi rispetto alla tradizionale giocata SuperEnalotto con SuperStar.

Concorsi straordinari SuperEnalotto SuperStar: date e dettagli

L’iniziativa speciale di Natale lanciata da SuperEnalotto SuperStar è valida per i seguenti concorsi consecutivi:

17 dicembre 2024 (concorso n.200);

(concorso n.200); 19 dicembre 2024 (concorso n.201);

(concorso n.201); 20 dicembre 2024 (concorso n.202);

(concorso n.202); 21 dicembre 2024 (concorso n.203).

Ogni giocata SuperEnalotto con SuperStar assegna automaticamente un codice univoco, valido per l’estrazione dei premi garantiti del concorso. In totale, saranno messi in palio 10 milioni di euro, con 250 premi da 10.000€ per ogni estrazione.

Come verificare le vincite

I codici vincenti saranno pubblicati dopo ogni estrazione sul sito ufficiale Superenalotto.it, tramite l’app e nei Punti Vendita Sisal. I premi potranno essere riscossi presso i Punti Pagamento Premi o gli Uffici Premi Sisal. Con “Regala un sogno”, il Natale di SuperEnalotto SuperStar si veste di emozioni e opportunità.