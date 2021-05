Superlega: procedimento Uefa contro Juve, Real e Barcellona

La Uefa ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per il caso della Superlega. La decisione, si legge in una nota, è stata presa “in seguito a un’indagine condotta dagli ispettori del Comitato etico e disciplinare della Uefa in merito al cosiddetto progetto della ‘Superlega'”. I tre club, gli unici che non hanno ancora rinunciato alla propria adesione al progetto iniziale, sono sotto procedimento per “una potenziale violazione dello statuto giuridico della Uefa”.