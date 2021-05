Superlega, scontro con Uefa arriva a Corte di giustizia europea

Superlega, la partita si sposta davanti alla Corte di giustizia europea. Il Tribunale di Madrid ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia europea nel contenzioso che vede la Superlega opposta a Uefa e Fifa per la violazione delle regole europee sulla concorrenza. L’interpretazione della Corte sarà determinante per la decisione del giudice spagnolo e per tutti gli altri tribunali che si dovranno pronunciare sul tema.

Juventus, Real Madrid e Barcellona non hanno abbandonato il progetto per l’organizzazione di una competizione per club. Inizialmente, al programma avevano aderito 12 società. In tempi brevi, hanno fatto un passo indietro Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Inter, Milan e Atletico Madrid. La Uefa ha avviato un procedimento disciplinare a carico dei 3 club ‘ribelli’ che rischiano sanzioni e in teoria potrebbero essere esclusi per 2 anni dalle competizioni continentali.