Superlega, Tribunale Madrid chiede a Uefa stop ad azioni verso club

Il tribunale di Madrid ha confermato per l’Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della Superlega, incluso il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid e la rimozione delle penali e delle restrizioni imposte agli altri club coinvolti nel progetto per evitare il procedimento disciplinare. E’ quanto hanno reso noto in una nota congiunta, Barcellona, Juventus e Real Madrid, dicendosi “felici che, da ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della Uefa” e “fiduciosi nel successo di questo progetto, sempre rispettoso della normativa dell’Unione europea”.