Superlega, Uefa vince ricorso: possibili multe a Barça, Real e Juve

(Adnkronos) – Il Tribunale di Madrid che aveva imposto alla Uefa di ritirare le sanzioni previste per Barcellona, Juventus e Real Madrid, ha accolto il ricorso della Federcalcio europea, riattivando così la possibilità di multare le tre squadre promotrici della Superlega. I tre club, si legge nell’ordinanza, “erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni”. Si riapre dunque il processo che potrebbe portare nuove sanzioni contro le tre società: 100 milioni di euro di multa ed esclusione dalle coppe per 1-2 anni.