Supermercati e negozi aperti il 24 dicembre: indicazioni e orari

Da domani, giovedì 24 dicembre, l’Italia entrerà nella speciale zona rossa estesa fino al 6 gennaio e intervallata da giorni tinti d’arancione. Un periodo durante il quale gli spostamenti saranno ridotti al minimo. Per i ritardatari ancora in cerca del regalo dell’ultimo minuto, niente paura, una soluzione c’è, perché alcune attività commerciali rimarranno aperte.

Da ricordare infatti, che i negozi potranno rimanere aperti nei giorni arancioni, mentre in quelli rossi, tra cui il 24 e il 25 dicembre, le cose cambiano. Ma non per tutti. Sarà possibile ad esempio fare la spesa per il cenone della vigilia o per il pranzo di Natale, così come comprare giocattoli o cosmetici. E ovviamente comprare il giornale.

Anche nei giorni a tinte rosse, quelli con più restrizioni quindi, diverse categorie di negozi potranno rimanere aperte fino alle 21. Tra questi – come riporta il Corriere della Sera – alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari), surgelati, negozi di computer ed elettronica di consumo, tabaccai, benzinai, ferramenta, articoli igienico-sanitari, libri, giornali, riviste e periodici, Cartoleria e forniture per ufficio, Calzature per bambini e neonati, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, negozi di attrezzatura per il giardinaggio e l’agricoltura.