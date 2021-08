Suppletive Roma, si candida ex ministra Trenta: sfiderà Palamara

L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, a quanto apprende l’Adnkronos, correrà per le elezioni suppletive nel collegio di Roma Monte Mario-Primavalle per un posto alla Camera dei deputati. Nelle scorse settimane ad annunciare la candidatura per lo stesso seggio era stato l’ex pm di Roma ed ex consigliere del Csm Luca Palamara, radiato dalla magistratura e rinviato a giudizio il mese scorso per corruzione a Perugia. Palamara e Trenta, in attesa della presentazione di altre possibili candidature, si contendereranno dunque il posto lasciato libero dopo la nomina nel giugno scorso della deputata dei 5 Stelle Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel.

L’ex titolare del ministero della Difesa due mesi fa ha lasciato i 5 Stelle aderendo all’Italia dei Valori. “Lascio ma non lascio la politica, scendo qui, proprio per ricominciare”, scriveva su Facebook il 2 giugno scorso annunciando l’addio al Movimento. Ora la notizia della sua candidatura.