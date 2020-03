Susanna Di Pietra, chi è l’interprete del linguaggio dei segni scelta per le conferenze della Protezione Civile

Tutti i giorni alle ore 18.00 si svolge la conferenza stampa della Protezione Civile che aggiorna tutti gli italiani con il bollettino giornaliero sull’emergenza Coronavirus in Italia. In queste settimane molte persone hanno notato la presenza di una donna che accompagna il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli per informare i non udenti, traducendo i dati in LIS (Lingua italiana dei segni).

La donna che si occupa di riportare nella lingua dei segni le parole di Angelo Borrelli è Susanna Di Pietra, un’interprete di 33 anni che il Dipartimento della Protezione Civile ha selezionato per questo periodo di emergenza in Italia. Nelle ultime ore la Di Pietra ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, ecco chi è l’interprete del linguaggio dei segni che ogni giorno ci accompagna nelle conferenze della Protezione Civile delle 18.

Susanna Di Pietra: chi è l’interprete LIS della conferenza stampa Protezione Civile

Susanna Di Pietra è un’interprete LIS italiana di 33 anni e lavora come Assistente alla Comunicazione. Studia Scienze della Formazione Primaria ed è un’interprete LIS (Lingua italiana dei segni). È fondatrice e vicepresidente della CODA (Children of Deaf Adults), un’associazione che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie composte da genitori non udenti e figli udenti.

Susanna Di Pietra è figlia di genitori sordi, così come dichiarato nel corso dell’intervista: “I miei genitori sono sordi, la lingua dei segni è stato il mio idioma materno, la mia prima forma di comunicazione. Mia mamma poi ha insistito perché mi specializzassi, ho studiato da interprete e da oltre dieci anni lavoro anche come mediatore nelle scuole”. La donna è sposata ma non ha figli.