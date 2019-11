Suso-Salvini: scontro social tra il calciatore del milan e il leader della Lega

Che Suso non stia vivendo una stagione felice è sotto gli occhi di tutti. Lo spagnolo non sembra essersi calato al meglio nei panni del trascinatore di una squadra fragile e con lacune da colmare anche tecnicamente. In queste ultime settimane gli sono piovute addosso diverse critiche, l’ultima in ordine temporale arriva addirittura da Matteo Salvini, tifosissimo rossonero.

“Amministra meglio il nostro paese”

Il leader della Lega ha infatti commentato un post Instagram del Milan che augurava buon compleanno a Suso. Salvini in questo caso non ha perso tempo a lanciare però una frecciatina al giocatore spagnolo: “Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”.

Un commento che non è passato inosservato allo stesso Suso, che ha riposto piccato alle parole di Salvini: “Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo”, ha scritto Suso.