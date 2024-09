Svelare i segreti del mondo sommerso, l’incontro a Lecce

A Lecce, ha preso il via un confronto tra esperti con l’obiettivo di svelare i segreti del mondo sommerso. La ricerca si concentra su tre punti principali: mappare i fondali marini, che per l’80% rimangono ancora inesplorati, proteggere un ambiente cruciale per la vita sulla Terra e valorizzare il vasto patrimonio archeologico subacqueo. Questi temi sono stati al centro del workshop ‘Forma Maris – Sistemi per la conoscenza e la mappatura del mondo subacqueo’, organizzato dall’Università del Salento in collaborazione con la Fondazione Leonardo e la Marina Militare. Come ha spiegato Vincenzo Pisani, responsabile per la Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine Ets, l’iniziativa ha puntato i riflettori su questi importanti aspetti.

L’evento si inserisce nel quadro del programma ‘Civiltà del Mare – Il Subacqueo’, che prende vita dalla collaborazione tra la Marina Militare e diverse istituzioni accademiche e scientifiche. Nel marzo 2023, è stato pubblicato il primo rapporto multidisciplinare dal titolo ‘Civiltà del Mare. Il Subacqueo, nuovo ambiente dell’umanità’, frutto del lavoro di esperti della Sapienza e del Cnr. Successivamente, a giugno 2023, è partita l’iniziativa ‘Le Università per il Subacqueo’, creata per diffondere la conoscenza e l’interesse per il mondo subacqueo, mettendo in luce le competenze e la ricerca delle università italiane. Ad oggi, oltre 50 atenei hanno aderito al progetto, rendendo questo campo sempre più rilevante a livello nazionale.

L’obiettivo del programma è sensibilizzare e coinvolgere non solo gli specialisti del settore, ma anche le nuove generazioni, per incentivarle a diventare i futuri protagonisti in questo ambito. L’importanza di figure altamente specializzate, come sommergibilisti, biologi marini, geologi e archeologi subacquei, è centrale per affrontare le sfide del futuro. Tra i professionisti richiesti, rientrano anche esperti di diritto del mare e oceanografi, indispensabili per tutelare e gestire le risorse marine del nostro pianeta.