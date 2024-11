Svelato il ‘look’ dei Giochi invernali 2026 di Milano Cortina

(Adnkronos) – Dinamismo e identità. Insieme ai grandi valori dello sport italiano. È stato presentato oggi, presso la Fondazione Milano Cortina 2026 a Milano, il “Look of the Games”. L’abito della prossima edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la massima espressione dell’identità visiva dei Giochi. Alla presenza delle istituzioni, dal sindaco di Milano Beppe Sala al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Una piccola anteprima per assaporare l’immagine (coordinata) che abbraccerà i territori e le venue, che avvolgerà e guiderà gli spettatori, gli atleti, i volontari e tutti coloro che vivranno il più grande evento sportivo al mondo a inizio 2026. “Il Look of the Games mostra un linguaggio visivo straordinario, che accentua il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza italiana”, ha spiegato Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026. “Un’identità visiva dinamica, ispirata dalla nostra energia, dal nostro entusiasmo, inclusività e talento. Sarà immediatamente riconoscibile e sarà un invito per i visitatori di tutto il mondo a scoprire il nuovo spirito italiano”. “Il Look of the Games è il risultato di un processo creativo partito dal concetto di una nuova bellezza italiana, che riflette le qualità positive più profonde della nostra identità, come il talento”, ha poi aggiunto Raffaella Paniè, Head of Brand, Identity and Look of the Games di Fondazione Milano Cortina 2026. Il look dei Giochi sarà declinato negli impianti e sulle piste, nelle città che ospiteranno la manifestazione, nel merchandising e in tutte le attività di comunicazione legate alle prossime Olimpiadi invernali. Sarà l’immagine che miliardi di spettatori riconosceranno sui propri schermi, che i fan percepiranno sulle piste e nei palazzetti e che accompagnerà nel racconto delle imprese dei più grandi. Gli Elementi Fondativi rappresentano il cuore del Look of the Games. Per raccontarli, sui canali social di Milano Cortina 2026 sono state scelte cinque eccellenze italiane: Creativity – Dardust (Dario Faini), pianista, autore e produttore; Energy – Bebe Vio, campionessa Paralimpica di scherma; Imagination – Federico Basso, comico e autore; Passion – Davide Oldani, chef; Style – Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano. Lo spazio finale dell’evento è stato dedicato ai pittogrammi, parte del look visivo di Milano Cortina 2026. Grazie a una stretta collaborazione tra le Federazioni Internazionali, ne sono stati ideati e disegnati 16. Tutti ispirati al talento degli atleti, per raccontare al meglio l’essenza delle varie discipline. E valorizzare, ancor di più, la bellezza dello sport. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)