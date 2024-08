Sven-Goran Eriksson: ho avuto una bella vita

“Ho avuto una bella vita. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo ma la vita riguarda anche la morte”. Si è espresso così l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson in un documentario su Amazon Prime intitolato ‘Sven’.

In questo special video, il tecnico svedese ha lasciato un messaggio d’addio per quando verrà a mancare: “Dovete imparare ad accettarla, per quello che è. Speriamo che alla fine la gente dica: ‘Sì, era un brav’uomo’. Ma non tutti lo diranno, spero che mi ricorderanno come un uomo positivo”.

“Non siate dispiaciuti, vivete la vita fino in fondo”. Lo scorso gennaio l’annuncio della malattia, un cancro incurabile al pancreas, e che gli rimaneva circa un anno di vita

