Svezia, più alto tasso di morti per coronavirus al mondo. “Niente lockdown, ma sul Covid abbiamo ragione noi”

Svezia, più alto tasso di morti per coronavirus al mondo. “Niente lockdown,...

Ha fatto discutere la scelta della Svezia di non adottare il lockdown per contenere l’emergenza coronavirus, e ora potrebbe iniziare a pagare il prezzo della sua decisione. Il Paese scandinavo ha il tasso di mortalità più alto al mondo: 6,08 per milione di abitanti, superando Regno Unito, Belgio, Stati Uniti e Italia (dove il tasso è 3).

Niente lockdown in Svezia, perché ora hanno più morti di tutti per Covid-19. Il premier: “Avremo ragione alla distanza”

Nulla o quasi è cambiato, durante l’emergenza, in Svezia. Aperte le scuole come ristoranti e bar, oltre alle aziende. Il Paese ha voluto puntare esclusivamente sul senso civico e di responsabilità della sua popolazione.

Il rispetto delle linee guida di sicurezza e distanziamento sociale, però, al momento sembra non sia bastato. La Johns Hopkins University ha rilevato in Svezia 31.523 contagi e 3.831 morti. che sono numeri molto più alti dei Paesi vicini, come Norvegia e b, dove si è osservato il lockdown.

Eppure, il premier svedese non sembra seriamente preoccupato. “La battaglia contro il Covid-19 è una maratona“, ha detto il primo ministro Stefan Lofven, che sostiene che le decisioni svedesi avranno frutti alla lunga distanza.