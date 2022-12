Szczesny e la scommessa persa con Messi: “Non pago…”

(Adnkronos) – Wojciech Szczesny ha commesso un fallo da rigore su Leo Messi nel match Polonia-Argentina e ha perso anche una scommessa con il fuoriclasse del Psg. Il portiere polacco della Juventus svela l’aneddoto legato al match giocato ieri sera e vinto 2-0 dall’Argentina. Al 38′ del primo tempo, Szczesny è stato punito con un calcio di rigore per una ‘manata’ a Messi in un’azione di gioco. Il penalty è stato assegnato su segnalazione del Var. “Ho scommesso 100 euro con Messi che l’arbitro non avrebbe fischiato il rigore. Ho perso la scommessa. Non so se è permesso, forse mi sanzioneranno ma non pago. Lui è già ricco”, ha raccontato Szczesny. Il numero 1 si è riscattato respingendo il penalty ma non ha potuto evitare il k.o. della Polonia, che ha incassato 2 gol nella ripresa. Nonostante la sconfitta, la selezione è approdata agli ottavi di finale.