Tabacco, De Castro: “Accordo Mipaaf-Philip Morris Italia fondamentale per filiera sostenibile”

(Adnkronos) – “L’accordo firmato oggi rappresenta un ulteriore, fondamentale passaggio del percorso intrapreso da Philip Morris Italia oltre dieci anni fa, con l’obiettivo di sviluppare sistemi produttivi nella filiera tabacchicola sempre più sostenibili da un punto di vista non solo ambientale ma anche economico e sociale”. Così Paolo De Castro, componente della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri) del Parlamento europeo, commenta il rinnovo, anche per il 2022, dell’intesa fra il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e Philip Morris Italia per la promozione della filiera tabacchicola italiana.

“Un percorso che va rafforzandosi anche grazie alla partnership con Coldiretti e che metterà migliaia di aziende agricole italiane nelle condizioni di poter produrre meglio, di più e con meno input produttivi, in linea con il green deal europeo, rafforzando ed espandendo ancora di più la qualità delle produzioni made in Italy”, conclude l’eurodeputato.