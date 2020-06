Taglio del Cuneo fiscale: dal 1° luglio aumento in busta paga bonus, ecco come, per chi

In merito al taglio del Cuneo fiscale, dal 1° luglio ci sarà un aumento in busta paga. Ma come? Per chi? E come funzionerà?

E’ questa una delle novità di cui presto potranno godere i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi e riduzione bonus fino ad azzeramento per i redditi più alti fino a 40mila euro. Andiamo a capire meglio il meccanismo.

Taglio del Cuneo fiscale: dal 1° luglio aumento in busta paga bonus, come funziona

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il procedimento prevede questo tipo di meccanismo:

1) Il bonus cuneo fiscale in busta paga da luglio 2020: l’aumento in busta paga de lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale giungerà a partire dalla busta paga di luglio.

2) Il taglio del cuneo fiscale 2020 produce un aumento in busta paga di circa 100 euro ma non per ogni soggetto.

aggiornamento ore 00.06

La riduzione delle tasse in busta paga 2020 toccherà più o meno 16 milioni di lavoratori. Il bonus consiste in circa mille euro l’anno e potrebbe entrare in vigore da luglio 2020, per tutti i lavoratori con redditi non superiori ai 40mila euro.

Nel complesso rappresenta un investimento da 16 miliardi di euro in tre anni, con 15 milioni di lavoratori che vedranno una riduzione delle tasse in busta paga.

Il bonus dovrebbe poter andare anche a chi non riceve gli 80 euro di Renzi, ovvero chi ha redditi tra i 26.600 e i 40mila euro.

Taglio Cuneo fiscale in busta paga da luglio 2020: a chi spetta

Dunque il Taglio del cuneo fiscale da luglio 2020 in busta paga implica che i beneficiari, secondo quanto indicato dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, siano i contribuenti con redditi fino a 40.000 euro. Dal 2021, le risorse dovrebbero arrivare a 6 miliardi con effetti anche sulle imprese.

aggiornamento ore 5.49

Cuneo fiscale 2020, scaglioni di reddito con aumento in busta paga

Ma quanto spetta in più in busta paga? Il taglio del cuneo fiscale 2020 prevede un aumento in busta paga da luglio di:

bonus cuneo fiscale 2020 per dipendenti con redditi da 8.200 euro a 24.600 euro : il Bonus Renzi si tramuta in bonus Irpef e aumenta da 80 euro a 100 euro al mese da luglio 2020, per cui aumento di 20 euro al mese ovvero 120 euro da luglio a dicembre che salgono quindi a 240 euro dal 2021.

per dipendenti con : il Bonus Renzi si tramuta in bonus Irpef e aumenta da per cui aumento di 20 euro al mese ovvero 120 euro da luglio a dicembre che salgono quindi a 240 euro dal 2021. bonus Renzi da 100 euro da 26.600 euro a 28mila : tale platea finora è stata esclusa dal bonus Irpef, e da luglio 2020 beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga.

: tale platea finora è stata esclusa dal bonus Irpef, e da luglio 2020 beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. bonus cuneo fiscale da 600 euro per i redditi fino a 28mila euro : il bonus è per 6 mesi nel 2020, vale a dire da luglio a dicembre e sale a 1.200 euro a partire dal 2021.

: il bonus è per 6 mesi nel 2020, vale a dire da luglio a dicembre e sale a 1.200 euro a partire dal 2021. bonus cuneo fiscale tramite detrazione fiscale per i redditi che superano i 28.000 euro e fino a 40mila euro.

tramite per i che superano i 28.000 euro e fino a 40mila euro. bonus cuneo fiscale da 480 euro a 80 euro per i redditi da 28.000 euro e 35mila euro lordi;

per i redditi da 28.000 euro e 35mila euro lordi; bonus cuneo fiscale da 80 a zero per i redditi da 35.000 euro e fino a 40mila euro.

aggiornamento ore 9,55