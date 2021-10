Taiwan, brucia palazzo di 13 piani: almeno 22 morti

Sarebbe di almeno 22 morti e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell’incendio di un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale dell’isola di Taiwan. Per spegnere le fiamme, hanno riferito le autorità secondo quanto riportano i media locali, sono stati impiegati in totale 159 vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre quattro ore per spegnere le fiamme e sono riusciti a trarre in salvo 53 persone. ll capo dei vigili del fuoco di Kaoshiung, Lee Ching-hsiu, ha riferito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi, perché alcune persone potrebbero essere rimaste intrappolate tra il settimo e l’11esimo piano dell’edificio



Secondo l’Apple Daily, i vigili del fuoco hanno rinvenuto corpi “senza segnali vitali” di 12 persone, mentre altri 10 cadaveri sono stati portati all’obitorio della città. Secondo l’agenzia Cna, i feriti sono 52 di età compresa tra gli 8 e gli 83 anni. I piani superiori dell’edificio erano abitati da circa 120 famiglie, mentre i piani inferiori risultavano vuoti.