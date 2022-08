Tajani: “Calenda getta la maschera, è la quinta colonna del Pd”. Meloni: “Contro di noi la solita sinistra”

Per giorni Letta in primis, così come gli altri leader legati ad idee contrarie, ha praticamente spesso la maggior parte dei suoi interventi facendo ‘politica contro’ il centrodestra. Così, oggi che anche Calenda ha annunciato di aver trovato un accordo elettorale col Pd, inevitabilmente, dalle file della coalizione di destra sono partiti commenti.

Tajani: “Carlo Calenda getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra”

Il primo a replicare al patto siglato fra Letta, Calenda e Della Vedova, è stato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani il quale, attraverso Twitter ha scritto: “Azione getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra“. Dunque, ha poi aggiunto l’azzurro, “Altro che progetto per creare un nuovo centro, altro che governo Draghi, semplicemente al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche posto in più“.

La Meloni: “Un’alleanza che fa chiarezza sulle forze in campo, amisurarsi con il centrodestra ci sarà la solita sinistra”

Un annuncio quello del leader di Azione, al quale anche Giorgia Meloni ha voluto dedicare ‘un pensiero’: “L’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la solita sinistra“.

La Meloni: “Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo alla sinistra tutta tasse ed assistenzialismo”

Secondo la leader di Fratelli d’Italia, “Il Pd, la sinistra estrema e Azione, la costola del Pd presieduta dall’europarlamentare eletto nel Pd, Carlo Calenda. Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo alla sinistra tutta tasse, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo“.

Max