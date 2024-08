Tajani: “Chiederò a Teheran la massima prudenza”

l ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che presto sentirà il collega di Teheran: “Chiederò ancora una volta al ministro degli Esteri dell’Iran di utilizzare la massima prudenza perché siamo in un momento delicato.

aggiornamento ore 8.40

La chiusura dell’accordo per il cessate il fuoco in Medio Oriente è elemento cruciale per la de-escalation. “Ecco, bisogna che nessuno compia passi falsi che pregiudichino il raggiungimento dell’accordo”, ha detto il titolare della Farnesina, insieme con l’omologo Ignazio Cassis, in occasione della giornata della diplomazia.

aggiornamento ore 12.34

Intanto, emerge tutt’altro elemento a livello di politica italiana. I dati economici del primo trimestre 2024 raccontano che il reddito reale delle famiglie italiane è cresciuto del 3,4%, segnando l’aumento più forte tra tutte le economie del G7.

Questo vuol dire che finalmente i redditi in Italia stanno crescendo più dell’inflazione, dopo anni di perdita di potere d’acquisto delle famiglie” Lo afferma la premier Giorgia Meloni su X chiarendo tra l’altro: “c’è ancora moltissimo da fare ma questi segnali ci dicono che siamo sulla strada giusta”.

aggiornamento ora 15.43