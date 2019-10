Tale e Quale show anticipazioni puntata, esibizioni e canzoni di stasera 11 Ottobre 2019: ecco quali vip imitano i vip su Rai Uno

Arriva puntuale la nuova puntata di Tale e Quale show. Si è arrivati alla 5° puntata della 9° stagione del fortunatissimo show televisivo di Carlo Conti.

Come di consueto, emergono anticipazioni in merito alla puntata: questa sera quali saranno le esibizioni e le canzoni?

Chi dovranno interpretare, stasera 11 Ottobre 2019 i vip su Rai Uno? Ecco quel che sappiamo.

Tale e Quale show anticipazioni puntata, 11 Ottobre 2019: ecco le canzoni e gli artisti che i vip dovranno imitare

Andiamo con ordine a scoprire quel che succederà in puntata stasera. Quali artisti saranno reinterpretati?

Davide De Marinis vestirà i difficili panni di Vasco Rossi con la sua Albachiara. Una sfida altrettanto difficile sarà quella a cui verrà chiamata Sara Facciolini, la showgirl ex professoressa dell’Eredità. Che nella occasione odierna, diventerà Cher, con la notissima Believe.

David Pratelli, noto imitatore, invece si trasformerà in Giorgio Gaber con Torpedo blu. Le emozioni classiche ritornano anche con la Mina di Lui, Lui, Lui interpretata da Jessica Morlacci.

Quanto a Eva Grimaldi, invece, sarà Boney M. con Daddy Cool mentre Francesco Monte diventerà per una sera Rag’n’Bone Man con Human.

A Tiziana Rivale tocca Caterina Caselli con Insieme a te non ci sto più, mentre Lidia Schillaci, che è in grande ascesa social vestirà i panni di Alessandra Amoroso interpretando Immobile.

Il duo comico Gigi e Ross invece saranno Cochi e Renato con La vita l’è bela, mentre a Francesco Pannofino, il celeberrimo doppiatore e attore, dovrà intepretare addirittura John Belushi con Everybody needs somebody to love.

E infine, spazio a Floria Canto con la sua Orietta Berti in Finché la barca va e ad Agostino Penna con la sua versione di Dionne Warwick in I say a little prayer. Chi vincerà?