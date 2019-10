Tale e Quale Show anticipazioni puntata venerdì 25 ottobre, al via il torneo dei Campioni. Ecco chi parteciperà, ospiti e concorrenti

Ritorna questa sera in onda Tale e quale Show, il format televisivo condotto da Carlo Conti che è arrivato ad una svolta significativa, importante e molto attesa. Infatti da questa sera, 25 Ottobre 2019, su Rai Uno si sfideranno i finalisti dell’edizione del 2019 con i finalisti del 2018.

Ecco cosa succederà nel dettaglio di questa parte finale del grande show televisivo dei vip che imitano altri vip. Nel dettaglio, dpo il ciclo regolare di puntate che ha visto trionfare Agostino Penna su Rai 1 inizia il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show. In cosa consiste? Semplice.

Si tratta di tre appuntamenti dal 25 ottobre all’8 novembre con i migliori delle ultime due edizioni per nominare il Campione dei Campioni. Il tutto, all’insegna di grande musica, travestimenti a un mega show.

aggiornamento ore 00.49

Tale e Quale Show anticipazioni puntata venerdì 25 ottobre, al via il torneo dei Campioni. Ecco l’elenco dei concorrenti: sei da edizione 2019 e 6 da edizione 2018

Ecco nel dettaglio l’elenco dei concorrenti del torneo dei campioni di Tale e Quale Show. Sei concorrenti arrivano dall’edizione appena conclusa, tre uomini e tre donne e sono:

Agostino Penna;

Francesco Monte

Davide de Marinis

Lidia Schillaci

Jessica Morlacchi

Tiziana Rivale

Altri sei arrivano invece dall’edizione del 2018. E nel dettaglio sono:

Antonio Mezzancella,

Massimo Di Cataldo,

Giovanni Vernia,

Roberta Bonanno,

Alessandra Drusian,

Vladimir Luxuria

aggiornamento ore 6,21

Tale e Quale Show anticipazioni puntata venerdì 25 ottobre, al via il torneo dei Campioni. Conduttore, giudici, ospiti e regolamento gara

Ovviamente la conduzione è affidata a Carlo Conti e l’appuntamento sarà in prima serata sempre su Rai 1. La giuria che dovrà decretare il vincitore di ogni puntata e del torneo è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ospite giurato della puntata di venerdì 25 ottobre è Alessandro Siani.

Quanto alla formula del programma, è immutata: i 12 artisti dovranno immedesimarsi in tutto e per tutto nei big della musica nazionale e internazionale tramite veri e propri travestimenti che, spesso e volentieri, lasciano a bocca aperta per la somiglianza tra imitatore e imitato. Inoltre i concorrenti cantano dal vivo e in diretta.

Al termine della puntata, dopo le fasi di votazione della Giuria e degli Artisti, che assegneranno gli ormai mitici “5 punti” a un concorrente rivale, arriverà il momento della irrinunciabile Classifica Finale che, di puntata in puntata, determinerà il secondo “Campione” di quest’anno.

È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno protagonisti anche in quest’occasione, grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione.

aggiornamento ore 10,49