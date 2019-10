Tale e Quale Show entra nel vivo e questa sera regalerà nuove emozioni canore e ugole ‘vip’ nel corso della quarta puntata.

Il programma scritto e condotto da Carlo Conti riprendendo un format spagnolo e in onda, anche quest’anno alle 21,25 su Rai Uno si concentra, come noto, sulle esibizioni canore di vip che interpretano altri vip.

Dunque stasera, i concorrenti di Tale e quale Show quale artista dovranno interpretare?

I dubbi sono finiti, come pure l’attesa. Ecco svelato l’elenco delle star della musica che saranno reinterpretate dai concorrenti in gara.

Tale e Quale Show, quali cantanti interpreteranno i concorrenti stasera, quarta puntata oggi 04 Ottobre 2019

Agostino Penna diventerà, per una notte Lucio Dalla. Come noto, Penna è un musicista noto per aver creato il gingle di Uomini e Donne.

Invece Tiziana Rivale, cantante che aveva vinto il festival di San Remo 83 con la canzone ‘Sarà quel che sarà’, si trasformerà in Tina Turner.

Jessica Morlacchi, la nota giovanissima ex leader dei Gazosa già protagonista di ‘Ora o mai più’ (talent musicale condotto da Amadeus e ideato da Carlo Conti), invece diventerà Céline Dion.

Sara Facciolini, ex professoressa de l’Eredità (sempre condotto da Carlo Conti) invece si cimenterà in una reinterpretazione di Loredana Bertè.

Toccherà poi a Lidia Schillaci, cantante che partecipò diversi anni ad ‘Operazione Trionfo’, talent del 2000 condotto da Miguel Bosè andato in onda su Italia 1, invece sarà Stevie Wonder.

David Pratelli, il noto imitatore noto per aver partecipato in modo sporadico ad altre edizioni di Tale e Quale Show oltre a diversi altri programmi televisivi, diventerà per una notte Christian De Sica in una sua versione canora.

Del resto questa performance non sarà inedita per Pratelli, che proprio imitando il figlio di Vittorio De Sica vinse “Sì, sì, è proprio lui”, una gara tra imitatori condotta da Luisa Corna.

Flora Canto, la moglie del celebre attore attore comico romano Enrico Brignano, si trasformerà in Olivia Newton-John, la star di Grease.

Francesco Pannofino, il noto doppiatore e attore di molteplici pellicole per cinema e tv, invece, sfiderà i colleghi concorrenti diventando Paolo Conte.

Gigi e Ross, noti per esser stati per anni i conduttori di Made in Sud, invece si dovranno reinventare ancora una volta diventando Tiziano Ferro e Fabri Fibra verosimilmente con il pezzo Stavo pensando a te.

Eva Grimaldi, nota attrice e ex soubrette col Bagaglino diventa Alice.

Infine, Davide De Marinis, cantante salito alla ribalta durante ‘Ora o mai più’ invece, dovrà eseguire Rolls Royce di Achille Lauro.

Chi vincerà?