Tale e quale show, rumors: Manuela Arcuri nel cast della nuova edizione con Carlo Conti

Manuela Arcuri prenderà parte a Tale e quale show? Questo è quanto, in queste ore, tramite rumors e anticipazioni (come quella di tvblog.it) si sta raccontando e, a quanto pare, non sarebbe una ipotesi così peregrina, anzi. Sarebbero forti le indiscrezioni relative alla partecipazione dell’attrice al programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Tale e quale show, anticipazioni: Manuela Arcuri nel cast

Come risaputo, in questi giorni Carlo Conti e il suo staff di lavoro sta allestendo il cast della nuova edizione di Tale e quale show, al via venerdì 18 settembre su Rai1. Stando quanto sta venendo fuori, sarebbe molto probabile per la presenza di Manuela Arcuri, tra i concorrenti del programma. E non solo: spunta anche un altro grande nome, quello di Luca Ward.

Dunque le anticipazioni relative al cast della nuova edizione del programma di Carlo Conti, al via il 18 settembre riguardano un nome forte dello showbiz italiano. Quello della Arcuri, come detto. Il nome dell’attrice era stato già anticipato e avvicinato a Tale e quale show nei giorni passati, ad esempio, dal settimanale Oggi e da altre fonti.

La stessa Arcuri su Instagram aveva assicurato, rispetto alla sua presenza in tv: “Mi vedrete presto. Scomparire ogni tanto fa bene. Ho recuperato forze, mi sono dedicata a mio figlio. Nel frattempo studio canto e inglese.”

Secondo altre indiscrezioni, ci sarebbero anche i nomi di Sergio Muniz e Juliana Moreira fra i papabili per Tale e quale show 2020. Quello della Arcuri, comunque, sarebbe un importante ritorno: l’attrice da tempo aveva accantonato la carriera da attrice proprio per stare con il figlio. Si è mostrata nel piccolo schermo in programmi quali il Grande Fratello (opinionista nel 2014) e Ballando con le stelle (in gara nella scorsa edizione). E ora si parla appunto di Tale e quale show.