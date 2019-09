Tale e Quale Show, su Raiuno la nona di Conti

“La decima puntata sarà uno spin off con protagonisti non vip ma gente comune“, dodici che, come accade per i big, finemente rtucati dovranno replicare alla perfezione l’artista scelto. E’ Claudio Fasulo, vicedirettore di Raiuno, ad annunciare la variante che andrà a diversificare la più che rodata formula di ‘Tale e Quale Show’, quest’anno giunto alla sua nona edizione. E l’attento padrone di casa, carlo Conti, si affretta a precisare che questa novità è fine a se stessa, nel senso che, diversamente da come spesso capita in tv, qui non ci sarà mai una versione con protagonisti i bambini che, afferma giustamente il conduttore, “i bambini devono fare i bambini, non altro”.

Resta però invariata la frizzante giuria, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme chiamati ad esprimere sulle performance, che in questa edizione saranno animate da Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale (cantanti); Francesco Pannofino (attore-doppiatore); Davide De Marinis (cantautore); David Pratelli (imitatore); Flora Canto e Sara Facciolini (showgirl); Agostino Penna (cantante/pianista); Eva Grimaldi (attrice); Gigi e Ross (comici); e Francesco Monte (‘modello’). Tanto per essere subito chiari, Gigi e Ross – chiamati per forza di cose a misurarsi con coppie celebri, pur essendo due saranno giudicati e votati come un singolo.

Un format di grande successo, come spiega ancora Fasullo: “basato su popolarità e ‘pulizia’ del programma, sulla sua capacità di fare intrattenimento gradevole per l’intera famiglia, che bene si adatta alle caratteristiche della rete” e che, prosegue il vicedirettore di Raiuno chiamando in causa l’ottimo operato di Conti, “andrebbe studiato, perché rappresenta l’evoluzione del conduttore”, un’evoluzione “verso la figura di produttore artistico”, aggiunge poi alludendo all’esperienza sanremese del toscano, per il quale lo ringrazia ancora complimentandosi.

Convinta delle grandi potenzialità di questo show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, anche il direttore di Rai1, Teresa De Santis, che aggiunge “Il via di questa nona edizione è la vera, sostanziale apertura della stagione autunnale di Rai1. Il programma ha sempre dato risultati di ascolto notevoli”.

Dal canto suo, dopo aver parlato dei concorrenti, tutti bravissimi, Conti tiene a spendere parole di affetto e stima soprattutto per gli amici-giurati: “Loretta Goggi che è con me fin dalla prima edizione”, e la coppia Giorgio Panariello-Vincenzo Salemme che, anticipa, “contribuiranno a fare degli interventi della giuria momenti divertenti perchè qui tutto è all’insegna dell’ironia”,

Infine, con il Sanremo quest’anno più che mai ‘made in Rai’, c’è chi domanda al conduttore se passerà sul palco dell’Ariston. Ovviamente Conti assicura che lui nulla ha a che fare ora con il Festival, precisando però che “Amadeus è un grande professionista e non ha bisogno di consigli” ma se sarà dalle parti di Sanremo durante il festival “figuriamoci se un amico non lo vado a trovare”.

Max