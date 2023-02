Tali e Quali 2023, il vincitore è Roy Paladini con Michael Jackson – Video

(Adnkronos) – E’ Roy Paladini il vincitore di Tali e Quali 2023. Il concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua esibizione nei panni di Michael Jackson. Al secondo posto si è classificato Francesco Pasculli nei panni di Luciano Ligabue e terzo Michele Carovano che ha imitato Vasco Rossi.

Roy Paladini vince #TalieQuali #taleequaleshow pic.twitter.com/y1cxtdbFMT — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 4, 2023

“Non ci credo, non mi sembra ancora vero”, ha detto Roy paladini subito dopo la vittoria. “Ha vinto la musica di Michael Jackson in Italia, una cosa impossibile da fare perché bisogna imitare cantando davvero bene”, ha aggiunto dedicando la vittoria a suo figlio.

Carlo Conti è tornato in prima serata con la finale del varietà di successo in onda su Rai 1, che ha dimostrato di avere un pubblico di fedelissimi tenendo incollati davanti alla tv circa 3,5 mln di spettatori con uno share del 20.5% ogni sera. Per Rai1, superare il 20% al sabato sera è un dato importante e di questo va dato atto a Conti. Questa edizione 2023 andrà dunque in archivio avendo fatto registrare ottimi ascolti e ottime critiche. Ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che, per la finalissima, se la vedranno con le imperdibili imitazioni di Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena.