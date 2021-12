Tampone per i vaccinati: Locatelli spinge, Costa frena

Tampone obbligatorio anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi. E’ l’idea lanciata da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “Un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare. Va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani”.

I numeri del contagio da Covid in Italia sono in aumento, il governo e le Regioni studiano il piano per frenare la crescita. Al momento però una misura drastica come quella avanzata da Locatelli non è in programma. Lo ha annunciato, a SkyTg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Non è un tema sul tavolo del ministero ha detto -. Ritengo che il governo abbia scelto misure sufficienti a gestire i prossimi giorni e settimane. Il super Green pass credo sia un elemento di sufficiente tutela. Il tampone per i vaccinati diventerebbe difficile da gestire e attuare”.

Spiega poi Costa: “Per quanto riguarda la durata del Green pass attendiamo future indicazioni della scienza. C’è una flessione dell’immunità per chi è vaccinato dal quinto mese in poi, una riduzione graduale. Attendiamo le indicazioni della scienza e poi la politica ne prenderà atto e faremo delle scelte” .

Riguardo alla mascherina all’aperto conclude: “Se la introducessimo a livello nazionale avrebbe poco senso, invece è giusto che gli amministratori locali possono introdurla in caso di particolari criticità”.