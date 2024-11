Tananai in concerto a Roma, la possibile scaletta

Il Palazzo dello Sport di Roma si prepara ad accogliere Tananai il 20 novembre 2024, per una tappa del suo tour nazionale Calmacobra Live 2024. Il cantautore milanese porterà sul palco i brani del suo ultimo album, Calmocobra, insieme ai successi che lo hanno reso una delle voci più apprezzate della musica italiana contemporanea.

Tananai, un album che racconta emozioni

Calmocobra, il nuovo progetto discografico di Tananai, è un viaggio tra emozioni, storie e sonorità moderne. L’album unisce testi intensi a produzioni innovative, mostrando l’evoluzione artistica del cantante. Dai ritmi accattivanti delle hit più radiofoniche ai brani più introspettivi, il disco si conferma un lavoro maturo e pieno di carattere.

Un tour che attraversa l’Italia

Il Calmacobra Live 2024 è un tour che tocca numerose città italiane, regalando momenti unici ai fan. Partito il 2 novembre da Jesolo, Tananai ha già calcato i palchi di Milano, Firenze e altre città, portando ovunque energia e passione. Dopo Roma, le prossime tappe includeranno Livorno il 23 novembre e Bologna il 27, per poi concludersi a dicembre a Torino.

La tappa romana promette di essere un evento emozionante, con una scaletta che mescola nuovi brani e grandi successi. Il Palazzo dello Sport si trasformerà in un luogo di festa, con un pubblico pronto a cantare e ballare sulle note di Tananai.

I biglietti per il concerto sono disponibili online su piattaforme come TicketOne e Ticketmaster. Gli organizzatori consigliano di prenotare al più presto per assicurarsi un posto in questo appuntamento musicale imperdibile.

La possibile scaletta

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Rave, eclissi

Esagerata

Storie brevi

Sesso occasionale

10k scale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale