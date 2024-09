Tananai lancia il nuovo singolo “Ragni”

ananai ha appena rilasciato il suo ultimo singolo, “Ragni”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio grazie alla collaborazione tra Eclectic Records, Capitol Records Italy e Universal Music Italia. Il brano, una dolce ballata dalle sfumature malinconiche, è accompagnato da un videoclip diretto da Nicolò Bassetto per Borotalco.tv. La canzone, prodotta da Tananai e Davide Simonetta, riflette una dichiarazione d’amore e la promessa di crescita personale. Il video, caratterizzato da un loop di azioni ricorrenti, invita gli spettatori a interpretare liberamente il significato visivo. Questo singolo segna il secondo capitolo del nuovo percorso artistico di Tananai, che culminerà con un tour nelle principali città italiane nel novembre 2024.

Il nuovo brano di Tananai, “Ragni”, si distingue per la sua melodia avvolgente e il testo profondo. La canzone si apre con un arpeggio di pianoforte che accompagna il pezzo dall’inizio alla fine, offrendo un’atmosfera dolceamara. Tananai utilizza il brano per esprimere un messaggio di amore e riflessione personale, promettendo di migliorare e imparare dagli errori passati. Il videoclip, realizzato da Nicolò Bassetto, rappresenta un loop visivo di azioni e conseguenze che si ripetono all’infinito. Questa rappresentazione visiva è pensata per stimolare diverse interpretazioni da parte del pubblico, creando un’esperienza immersiva e personale.

Con “Ragni”, Tananai continua a costruire il suo percorso artistico dopo il successo di “Veleno” e “Storie Brevi”. Questo singolo rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che ha visto già importanti riconoscimenti e successi. Tananai è pronto a portare il suo nuovo lavoro sul palcoscenico con il tour “Tananai Live 2024”. La tournée, che inizierà il 2 novembre 2024 al Palazzo del Turismo di Jesolo, toccherà le principali città italiane, tra cui Milano, Firenze, Padova, Bari e Roma. Ogni tappa offrirà ai fan l’opportunità di vivere dal vivo le emozioni delle nuove canzoni, completando un anno ricco di successi e novità musicali.

Nel 2023, Tananai ha consolidato il suo successo con “Rave, Eclissi”, che ha raggiunto la top 10 della classifica Fimi degli album più venduti e ha ottenuto il triplo disco di platino. Anche il singolo “Tango” ha avuto un impatto significativo, entrando nella top 5 dei singoli più acquistati e ottenendo il quintuplo disco di platino. Con un totale di 29 dischi di platino e 3 dischi d’oro nella sua carriera, Tananai continua a essere uno degli artisti più apprezzati e seguiti del panorama musicale italiano. La sua capacità di innovare e di coinvolgere il pubblico conferma il suo ruolo di protagonista nella scena musicale contemporanea.

