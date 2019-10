Tanks: il Piccolo Eliseo si trasforma in un cinema

Dal 4 al 16 ottobre il Piccolo Eliseo diventerà cinema proponendo quattro proiezioni al giorno di Thanks! opera prima di Gabriele Di Luca, autore e regista del collettivo teatrale Carosseria Orfeo, che ha potuto trasportare uno dei suoi successi teatrali Thanks for vaselina sul grande schermo.

Grazie alla determinazione di Luca Barbareschi, sempre alla ricerca di talenti da scoprire, la commedia irriverente e politicamente scorretta racconta un mondo di personaggi che, in un modo o nell’altro, sono traditi e feriti dall’amore, dai rapporti con la propria famiglia e il proprio passato.

La forza dello spettacolo teatrale ha travolto un cast trasversale che vede: Antonio Folletto, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Francesca Turrini, Maria Chiara Augenti, Giuseppina Merli, Claudio Bigagli e un inedito Luca Zingaretti nei panni di Annalisa, una trans che riscopre l’amore per la propria famiglia.

Sarà possibile vedere il film al Piccolo Eliseo dal 4 al 16 ottobre: ore 10, 12, 14 e ore 16.

Martedì 8 e mercoledì 9, martedì 15 e mercoledì 16 si aggiungeranno anche due visioni alle ore 18 e alle ore 20. Biglietto 5 euro.

Teatro Eliseo, in via Nazionale, 183 – www.teatroeliseo.com

Max