Tanto pe’ cantà, il testo della canzone di Nino Manfredi protagonista del flash mob di oggi 17 marzo

Nuovo giorno, nuovo flash mob: l’Italia esorcizza la paura e la solitudine con la musica. Da quando è iniziato l’isolamento forzato è nato un moto spontaneo che ha portato le persone a cantare dai balconi, distanti ma vicini. Per farsi forza nell’emergenza per il coronavirus. Sono stati intonati veri e propri inni alla libertà, come Volare, e fino al 3 aprile saranno diversi i brani che si susseguiranno.

Per il flash mob di oggi martedì 17 marzo alle 18 è il turno di ‘Tanto pe, cantà’ canzone romanesca ma diventata patrimonio nazionale cantata dal compianto Nino Manfredi. Sulle note della canzone le persone usciranno ancora dai balconi spinte da uno spirito di fratellanza che in questo periodo buio sta unendo l’Italia in un solo coro.

Tanto pe’ canta, le parole della canzone

Non tutti però ricordano a memoria il testo e le parole di ‘Tanto pe’ cantà’ di Nino Manfredi, per questo vi forniamo il testo integrale della canzone, in modo tale da permettere a chiunque di far sentire la propria voce e la propria vicinanza al resto della popolazione. Un modo originale per uscire, anche solo per pochi minuti, dall’isolamento a cui ci sta costringendo il virus.

Il testo della canzone

È una canzone senza titolo

Tanto pe’ cantà

Pe’ fa quarche cosa

Non è gnente de straordinario

È robba der paese nostro

Che se po’ cantà pure senza voce

Basta ‘a salute

Quanno c’è ‘a salute c’è tutto

Basta ‘a salute e un par de scarpe nove

Poi girà tutto er monno

E m’a accompagno da me

Pe’ fa la vita meno amara

Me so’ comprato ‘sta chitara

E quanno er sole scenne e more

Me sento ‘n core cantatore

La voce e’ poca ma ‘ntonata

Nun serve a fa ‘na serenata

Ma solamente a fa ‘n maniera

De famme ‘n sogno a prima sera

Tanto pe’ cantà

Perché me sento un friccico ner core

Tanto pe’ sognà

Perché ner petto me ce naschi ‘n fiore

Fiore de lillà

Che m’ariporti verso er primo amore

Che sospirava le canzoni mie

E m’aritontoniva de bucie

Canzoni belle e appassionate

Che Roma mia…