Taranto, 5 aziende sconosciute al fisco: frode da 20 milioni

Nelle recenti operazioni svolte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto, sono emerse gravi violazioni fiscali. Cinque aziende operanti nei settori dell’edilizia e del commercio ittico, con sedi a Taranto e Massafra, sono risultate completamente sconosciute al Fisco. Attraverso analisi di rischio e controlli bancari, la Guardia di Finanza ha rilevato un totale di circa 20 milioni di euro di ricavi non dichiarati e oltre 4 milioni di euro di IVA evasa. Gli imprenditori coinvolti non avevano presentato le dovute dichiarazioni fiscali, nascondendo significativi introiti e evitando il pagamento delle relative imposte.

Il successo di questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro l’evasione fiscale nella regione. Le indagini condotte a Taranto e Massafra sottolineano l’importanza del monitoraggio costante delle attività economiche e dell’utilizzo delle banche dati a disposizione delle autorità fiscali. Le imprese coinvolte ora affrontano gravi conseguenze legali e finanziarie, e le autorità continueranno a intensificare i controlli per prevenire simili violazioni. La Guardia di Finanza, con queste operazioni, ribadisce il proprio impegno nella tutela della legalità economica e nella lotta contro chi cerca di sottrarsi agli obblighi fiscali, danneggiando così l’economia nazionale.

