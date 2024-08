Taranto, operazione antidroga della Guardia di Finanza

Nelle ultime giornate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha intensificato le operazioni contro il traffico di droga sull’intero territorio provinciale. Gli interventi, supportati dalle unità cinofile specializzate, hanno riguardato diverse aree chiave, inclusi scali portuali, stazioni ferroviarie, strutture ricettive e aree di aggregazione pubblica. Durante i controlli, i cani antidroga “Basco” e “Bessy” hanno scoperto quantità significative di sostanze illegali come hashish, marijuana, cocaina, eroina e ketamina. Le sostanze stupefacenti erano abilmente nascoste in borse, abbigliamento personale e nei doppi fondi dei portabagagli delle automobili. A seguito delle operazioni, 13 persone sono state segnalate all’autorità prefettizia come responsabili di possesso e spaccio di sostanze proibite.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha recentemente rafforzato le proprie attività di controllo per contrastare efficacemente il traffico di sostanze stupefacenti nell’area. Gli interventi sono stati eseguiti su vasta scala e hanno coinvolto numerosi punti critici del territorio, quali scali portuali, stazioni ferroviarie, strutture ricettive e luoghi di aggregazione sociale. Le operazioni, condotte in diverse fasce orarie della giornata, hanno permesso di monitorare e ispezionare un ampio raggio di aree urbane e periferiche, garantendo una presenza costante e un controllo efficace contro le attività illecite legate allo spaccio di droga.

Aggiornamento ore 9.00

Le unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto hanno avuto un ruolo cruciale nel successo delle operazioni antidroga. I pastori tedeschi “Basco” e “Bessy” hanno dimostrato una straordinaria capacità nel rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nascoste. Grazie al loro addestramento, i cani sono stati in grado di scoprire droghe nascoste all’interno di borse, negli abiti dei sospetti e persino in doppi fondi ricavati nei portabagagli delle automobili. Questa collaborazione tra le unità cinofile e i finanzieri ha rappresentato un elemento chiave per il sequestro di droghe che altrimenti sarebbero sfuggite al controllo visivo.

Aggiornamento ore 9.30

Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle del Gruppo Taranto hanno sequestrato una considerevole quantità di sostanze illegali, tra cui dosi di hashish, marijuana, cocaina, eroina e ketamina. Il sequestro di queste droghe ha evidenziato l’ampia diffusione di diverse tipologie di stupefacenti nella zona, sottolineando la necessità di interventi continui e mirati per contrastare il traffico e lo spaccio di droga. A seguito dei sequestri, 13 individui sono stati segnalati all’autorità prefettizia come presunti responsabili del possesso e del traffico di sostanze stupefacenti. Queste segnalazioni rappresentano un passo importante nella lotta contro il crimine legato alle droghe, permettendo alle autorità di procedere con ulteriori indagini e possibili azioni legali.

Aggiornamento ore 10.00