Targa Ciampi, Raggi: “Ora c’è quella corretta”

La targa sbagliata è stata sostituita: ora a largo Carlo Azeglio Ciampi, a Roma, c’è una targa con il nome corretto del presidente emerito. “Sono stata avvisata questa mattina, ho dato subito l’ordine di procedere ad una nuova targa che infatti già adesso è collocata al suo posto”, ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. Stamattina la prima cittadina ha partecipato all’inaugurazione di largo Carlo Azeglio Ciampi, ma la targa è sbagliata. La cerimonia si è svolta su lungotevere Aventino nel tratto sotto il Giardino degli Aranci, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei figli Claudio e Gabriella Ciampi e della sindaca di Roma Virginia Raggi. La targa però non è stata scoperta perché secondo la versione ufficiale sarebbe risultata scheggiata anche se dal drappo trasparente si è visto in modo chiaro un errore sul nome di Ciampi: ‘Carlo Azelio Ciampi’ e non Azeglio.