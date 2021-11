Tari, nella Tuscia i rincari più alti, ma non a Viterbo

Quando si tratta di Tari, nel Lazio, disagi e polemiche sono proprio come i rifiuti: sempre dietro l’angolo. Non fa eccezioni il territorio della Tuscia. Dove una famiglia viterbese di tre persone ha speso in media 283 euro, otto euro in più rispetto all’anno precedente. E’ l’incremento più alto a livello regionale (+3,1%): ma Viterbo è il capoluogo in cui per i rifiuti si paga di meno: quasi cento euro la differenza in termini di risparmio con il resto del Lazio.

E’ quanto emerge dai nuovi dati dell’Osservatorio ”Prezzi e Tariffe” di Cittadinanza attiva, un’indagine realizzata nell’ambito delle ”Iniziative a vantaggio dei consumatori”, finanziate dal Ministero dello sviluppo economico. 331 euro è la cifra spesa nel 2021 da una famiglia laziale per la tassa rifiuti (312 la media nazionale), in linea con il valore riscontrato nel 2020. Nette le differenze tariffarie fra i singoli capoluoghi: si va dai 283 euro di Viterbo ai 394 euro di Roma.

Sui rifiuti la regione con la spesa media più bassa è il Veneto (232 euro), con una diminuzione del 4% rispetto all’anno precedente. Legione con la spesa più alta è la Campania (416 euro, -0,6% rispetto al 2020). Catania è il capoluogo più costoso (504 euro stabile sul 2020), Potenza il più economico (131 euro, ma in aumento rispetto al 2020, 121 euro).

Quanto a raccolta differenziata, il Lazio si posiziona più in basso rispetto alla media nazionale: nel 2019, siamo al 51,4% di rifiuti differenziati in regione rispetto al 61,3% del resto del Paese. Viterbo si colloca a metà tra il dato regionale e quello nazionale: 57,8% (fonte Cittadinanza attiva su dati Ispra 2020).