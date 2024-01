Tassi del mutuo in calo, ma quanto si risparmia da gennaio 2024?

Quando si parla di mutuo, spesso si è molto spaventati dalle notizie che giungono. Questa volta invece c’è una buona novità: i tassi del mutuo sono in discesa. Quanto si risparmia, però, da gennaio 2024?

Secondo alcune previsioni, questo è un trend che proseguirà ancora per qualche mese, ma la riduzione della rata mensile non interesserà tutti.

“In poche settimane abbiamo registrato un andamento in discesa del costo di finanziamento per i mutui a tasso fisso, mentre l’indice Euribor, a cui sono legati i mutui a tasso variabile, per ora non hanno fatto registrare variazioni significative”, ha detto Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo, a Il Messaggero.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, parlando di un’analisi fatta con il portale Facile.it, il risparmio mediamente s aggira attorno ai 30-60 euro al mese. Ovviamente la riduzione della rata varia in base all’importo totale del finanziamento e della durata.

Per chi invece è a tasso variabile, non vale quanto detto fino ad ora che riguarda invece il tasso fisso. I tassi variabili sono legati all’Euribor, l’indice che si riferisce al tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Questo indice, al momento, non ha subito variazioni.