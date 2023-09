Tassista, malore, investe tre persone: dove è successo

Tassista colto da malore che ha investito tre pedoni, tra cui due minorenni e poi ha finito la corsa urtando alcune auto in sosta. Urla, paura e grida di dolore, poi le sirene delle ambulanze e i lampeggianti delle pattuglie della polizia locale. Minuti di terrore, nel tardo pomeriggio di mercoledì, a Cava dei Selci, frazione del Comune di Marino, a ridosso della via Appia. Un taxi, guidato da un trentottenne del posto, ha sbandato travolgendo un cinquantenne di Roma che stava attraversando insieme con due ragazzini di 11 e 13 anni.

Ancora in via di accertamento la dinamica dell’incidente: le tre vittime stavano attraversando via dei Mille sulle strisce o nelle immediate vicinanze. Un impatto piuttosto violento tanto da far temere il peggio.

Due pedoni sono stati trasportati in ospedale a Roma, mentre il tredicenne, dopo le prime cure apprestate dai sanitari del 118, è tornato a casa. Più preoccupanti le condizioni dell’altro bambino, trasportato al pronto soccorso di Tor Vergata in codice rosso “dinamico”, una prassi riservata ai minorenni vittime di incidenti. In serata l’adulto è stato dimesso, mentre l’undicenne resta ancora sotto osservazione fino a domenica.