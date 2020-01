Tassista violento all’aeroporto di Fiumicino, Raggi: “Revocata la licenza”

Spesso le cronache riferiscono della pessima condotta dei tassisti abusivi, purtroppo facili a truffare sul prezzo delle corse, specialmente nei confronti di turisti inconsapevoli. Dalla parte opposta però, per quanto si parli di una categoria ‘regolare’, anche qui non mancano i riferimenti ad accadimenti spiacevoli, quando non proprio violenti. In molti ad esempio ricorderanno pochi mesi fa le immagini di un filmato (ripreso da più Tg e programmi televisivi), girato all’esterno degli ‘arrivi’ del Terminal 3 dell’aeroporto romano Leonardo da Vinci dove, appena atterrato da Madrid, un uomo (per altro un cittadino italiano), salendo a bordo del taxi aveva chiesto l’applicazione del tassametro. Una richiesta evidentemente poco gradita al tassista che per tutta risposta, anziché dare spiegazioni, ha sferrato al volto dell’uomo un cazzotto costatogli la rottura del setto nasale. Il tutto poi ‘condito’ dall’indifferenza generale dei colleghi del tassista-boxer, una scena davvero disgustosa ed irritante che fece trasalire la bile ad ogni telespettatore.

Oggi la buona notizia twittata dalla sindaca Raggi che ha scritto: “Abbiamo revocato definitivamente la licenza al tassista che aveva aggredito un cliente all’aeroporto di Fiumicino. Un gesto inaccettabile. Tolleranza zero di fronte a ogni tipo di violenza“. Ben fatto.

Max