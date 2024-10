Tasso disoccupazione, dati Italia, le parole di Stoppani

Tasso di disoccupazione ai minimi dal 2007: ne parla Stoppani. “Una situazione migliore rispetto alle tensioni geopolitiche e alle aspettative di contesto”, dichiara all’Adnkronos Lino Stoppani.

“Bisogna ripartire dal report di Mario Draghi, con quelle riflessioni sulle banche che non aiutano le imprese a crescere”, afferma Stoppani che prosegue. “L’Europa rischia di arretrare senza un mercato unico di capitali” e l’operazione di Unicredit su Commerzbank “mostra l’importanza di grandi colossi” in grado di competere con Cina e Usa. Le piccole banche devono scomparire? “Neanche per sogno – dice Stoppani – sono un valore importante: l’offerta diversificata consente di rispondere ai diversi bisogni delle imprese: non ci sono solo quelle grandi”.

L’Italia è fatta per l’80% da piccole e medie imprese, e il radicamento territoriale degli istituti bancari, come detto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Sondrio, non è un valore campanilistico o romantico. Per Giorgetti è un’attività che “non è e non può essere un algoritmo: l’esempio è proprio la Banca popolare di Sondrio che ha saputo espandere la sua attività senza mai perdere il collegamento con il territorio”.

“Quella banca è un gioiello, da sempre in prima linea nell’ascolto e nel sostegno dei bisogni del territorio”, aveva detto Stoppani all’Adnkronos. “Fin dalle sue origini, la Popolare di Sondrio ha posto al centro della sua missione lo sviluppo delle comunità locali”. Un approccio attento ai bisogni delle persone, dice, che ha creato un forte legame con soci e clienti, rendendo l’istituto un punto di riferimento per piccole e medie imprese, agricoltori, artigiani e famiglie. E i dati recenti lo dimostrano: il sostegno della Banca Popolare di Sondrio all’economia reale si conferma forte e concreto con nuove erogazioni per 2,7 miliardi di euro destinate a famiglie e imprese, mentre i finanziamenti netti alla clientela sono aumentati del +3,9%.

