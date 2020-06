Tax Credit bonus Vacanze 2020: cos’è, come funziona, a chi spetta il bonus viaggi Italia, tempi e quanti soldi

Con l’obiettivo di incentivare il turismo in Italia e aiutare le famiglie in questa fase delicata, arriva la cosiddetta tax credit relativa al bonus vacanze 2020.

Ma di che cosa stiamo parlando? Cos’è la Tax Credit bonus Vacanza 2020 connessa al covid 19 e come funziona? Andiamo ad analizzare nel dettaglio l’iter e le modalità di accesso al bonus viaggi in Italia e al come richiederlo, scoprendo come presentare la domanda per i famosi voucher da 150 euro, 300 euro e 500 euro.

Tax Credit bonus Vacanze 2020: cos’è come si ottiene il bonus viaggi Italia

La Tax Credit bonus Vacanze covid 19 nel 2020 è una delle procedure previste dal decreto Rilancio, per il periodo d’imposta 2020, nel quale viene riconosciuto la cosiddetta Tax Credit Vacanze nota anche con il nome di bonus vacanze 2020.

Ma che cos’è il Tax Credit bonus Vacanze covid? In poche parole è un aiuto per il settore turistico voluto dal governo e lanciato col decreto Rilancio. All’articolo 176 del DL 34/2020 si parla di un tax credit vacanze quale un credito vacanze da spendere solo in Italia.

Si tratta di un bonus dal valore massimo di 500 euro da usare per l’acquisto di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismi.

Il tax credit vacanze può essere usato per il periodo d’imposta 2020, quindi fino al 31 dicembre di quest’anno e viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro.

Tax Credit bonus viaggi covid 2020: chi può richiederlo e come

In poche parole possono chiedere il tax credit bonus viaggi covid 2020 solo i nuclei familiari che rientrano nei requisiti indicati dal decreto Rilancio.

Ovvero:

Avere un ISEE 2020 in corso di validità non superiore a 40 mila euro. uno dei componenti della famiglia ha perso il lavoro; uno dei componenti del nucleo ha perso un trattamento assistenziale, previdenziale o esente da Irpef, se c’è una riduzione dei redditi del 25%,

Tax credit vacanze quanto spetta di bonus viaggi 2020

L’importo del bonus vacanze varia a seconda numero dei componenti della famiglia:

500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti; 300 euro per le famiglie di due persone; 150 euro per le famiglie di 1 persona.

Tax Credit Vacanze, le condizioni per avere il bonus viaggi in Italia

Queste invece sono le le condizioni per usare bonus:

può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare;

del nucleo familiare; può essere speso in u n’unica soluzione e in una sola impresa turistica ricettiva , o di un solo agriturismo o bed & breakfast;

in , o di un solo agriturismo o bed & breakfast; è ottenibile nella seguente modalità: l’ 80% tramite sconto , per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore mentre il restante 20% come detrazione dalla dichiarazione dei redditi.

, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore mentre il restante dalla dichiarazione dei redditi. il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale.

