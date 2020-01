Taylor Mega allontanata da Barbara D’Urso, l’influencer si sfoga su Instagram: “Mi sono rotta le p****”

È ormai diventato un volto noto della televisione oltre del web, dove colleziona ormai milioni di followers. Taylor Mega è un ospite quasi fisso dei salottini TV targati Mediaset, soprattutto quelli condisti da Barbara D’Urso, che più volte ha invitato Taylor Mega nella sua ‘Live-Non è la D’Urso”, fortunata trasmissione in termini di ascolti in cui l’influencer ha avuto modo anche di litigare con altri personaggi famosi.

È diventata ormai nota la lite tra la stessa Taylor Mega e Antonella Elia, ora all’interno della casa del grande Fratello Vip. Proprio il furioso battibecco prolungato tra le due donne ha dato vita ad un’escalation di eventi che hanno portato nell’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso’, a parlare ancora della questione. E in questo caso non è finita bene.

Taylor Mega e il dito medio alle forze dell’ordine

Lo scontro in Tv tra Taylor Mega e Antonella Elia è continuato anche a distanza e senza la presenza fisica della concorrente del Grande Fratello Vip. L’influencer infatti incalzata sula questione si è scontrata con l’avvocato della Elia, che a quel punto ha reso noto il dito medio fatto da Taylor Mega nei confronti di una camionetta delle forze dell’ordine.

Dopo la rivelazione Barbara D’Urso ha salutato quasi in malo modo l’influencer: “Se esistesse davvero la foto, sarei io a non volerti più nelle mie trasmissioni”. Un attacco da cui la Mega si è difesa con una dura replica arrivata tramite una storia Instagram: “Mi dice che non mi invita più per la foto, ma ero io che non volevo più andare. E lo sapevano! Mi hanno rotto le pa**e finché non ho accettato il collegamento”.

Ha poi continuato: “Preciso quanto segue. In settimana ho avuto i consueti contatti con la redazione in vista del programma nel corso dei quali ho precisato chiaramente che sarebbe stata la mia ultima apparizione televisiva per un periodo essendo impegnata in altri progetti. Esiste documentazione di questi colloqui che laddove smentiti potranno essere divulgati”, ha concluso Taylor Mega.