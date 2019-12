Taylor Mega, chi è l’influencer che fa impazzire i social: età, carriera, vita privata, foto hot, Instagram, gossip

View this post on Instagram

NUDA CONTRO LA VIOLENZA. Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario FORMEN Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione @wallofdolls ONLUS che lotta da anni contro la violenza sulle donne. Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabú, invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata. Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia 💥