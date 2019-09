Teatro Eliseo: al via il ‘prologo di stagione’

Al via da giovedì giovedì prossimo la rassegna ‘Prologo di Stagione‘, con spettacoli, concerti, proiezioni e una mostra permanente per festeggiare l’apertura della nuova stagione.

Fra i primi appuntamenti segnaliamo:

OLEANNA di David Mamet (1992) interpretato da Elisa Menchicchi e Francesco Bolo Rossini diretti da Emiliano Bronzino. Un professore e una studentessa, un caso di molestie sessuali presunte o vere, un processo a vittima e carnefice che si alternano in uno scontro verbale senza pausa. Lo spettacolo ha raccolto grandi consensi al Festival di Spoleto questa estate e sarà dal 19 settembre al 6 ottobre ore 21.00 c/o Eliseo OFF, nel foyer di II balconata.

LA MOSTRA PERMANENTE OPERE SANTUZZA CALÌ dedicata ai burattini e ai pupazzi realizzati dalla grande costumista e scenografa che nella sua lunghissima carriera ha realizzato preziose creazioni per spettacoli teatrali ed eventi. Il foyer di I balconata verrà dedicato all’esposizione delle sue opere – dal 19 settembre.

IL PREMIO ELISEO SCUOLE La seconda edizione del Premio in collaborazione con il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che ha visto partecipare numerosissime scuole. Giovedì 19 settembre ore 18.00 e venerdì 20 settembre ore 21.00 si esibiranno i due Istituti vincitori davanti al pubblico del Piccolo Eliseo.

I FATTI VERI l’Amarcord letterario di Ivano Marescotti. Domenica 22 settembre ore 21.00 al Piccolo Eliseo la prima opera narrativa dell’attore e regista teatrale, una raccolta di racconti autobiografici dal sapore delle storie di una volta che vede come indiscussi protagonisti la terra d’origine, la Bassa Romagna, i suoi abitanti e il suo dialetto dal dopoguerra alla metà degli anni ’90.

Il Teatro Eliseo è in via Nazionale, 183

www.teatroeliseo.com

