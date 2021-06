Teatro, presentata oggi la Stagione 2021 del Globe Theatre. Grande omaggio a Gigi Proietti

In occasione della presentazione della stagione 2021, il Globe Theatre cambia il nome in Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti

Dal 30 giugno il via ai nuovi appuntamenti della Stagione 2021 del Globe Theatre. Dopo un lungo periodo di inattività che ha colpito tutto il settore teatrale, fino al e10 ottobre si potrà rivivere l’atmosfera del teatro elisabettiano nel cuore di Villa Borghese.

Con la presentazione dell’attuale stagione, il teatro cambia il nome in Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, per rendere omaggio ad un grande artista che ha saputo raccontare il nostro Paese con ironia e intelligenza, come sottolineato dalla sindaca Virginia Raggi.

Si partirà con “Romeo e Giulietta”, per proseguire con “La dodicesima notte”, con “Il sogno di una notte di mezza estate” e molto altro.

Il Globe Theatre è un teatro che Gigi Proietti ha voluto fortemente e che ha inaugurato nel 2003 mettendo in scena uno spettacolo da lui diretto, “Romeo e Giulietta” – non a caso sarà il primo spettacolo con cui si inaugurerà la Stagione 2021.

Questa stagione sarà una grande occasione per proseguire con lo spirito e le intenzioni del grande Gigi Proietti che ha fatto apprezzare il teatro shakespeariano ai più giovani ed ha trasmesso tutto quello che sapeva con un senso di accoglienza e condivisione mai visti in precedenza.

“A noi artisti questo rimane, l’eredità immateriale, ovvero questo teatro non inteso nella sua forma fisica, ma nel suo comporsi di artisti, registi, attori, organizzatori, tecnici. Gigi non si considerava un artista, ma un artigiano. Un artigiano molto raffinato. Nell’arte c’è il fare, c’è il confrontarsi. Questo è stato un luogo che senza fare formazione ufficialmente ha fatto formazione nel confrontarsi di generazioni diverse nel fare.” – Loredana Scaramella

L’emozione delle figlie del grande artista, Susanna e Carlotta, si è accostata ai ricordi di chi lo ha avuto come compagno di viaggio.

“Essere qui oggi e sapere che questo teatro adesso porterà il nome di nostro padre è qualcosa di molto importante e anche un po’ sconvolgente.”- Carlotta Proietti