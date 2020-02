Tecla Insolia, chi è la giovanissima cantante di Sanremo 2020: età, Instagram e curiosità sull’attrice de ‘L’allieva’

A vederla così, giovane e tranquilla, sembra essere stata catapultata da un altro mondo. Quando tira fuori la voce però, Tecla Insolia è un terremoto di emozioni. La giovanissima cantante è una delle 8 Nuove Proposte che gareggiano a Sanremo 2020 e affronta nella prima puntata della kermesse canora Eugenio in Via Di Gioia.

Tecla canterà la canzone ‘8 marzo’, che come suggerisce il titolo è un brano che sa di inno alle donne. La giovane cantante è arrivata sul palco di Sanremo 2020 come aspirante big attraverso ‘Sanremo Young’ condotto da Antonella Clerici, da non confondere con Saremo Giovani, altro modo per accedere al palco dell’Ariston.

Tecla Insolia: quanti anni ha, canzoni e Instagram

Inutile nasconderlo, a prima vista è normale chiedersi: quanti anni ha Tecla Insolia? La risposta è 16 anni! La cantante è infatti nata a Varese nel 2004, ma presto si trasferisce in provincia di Livorno dove trascorre parte della sua infanzia. L’amore per il canto arriva già in giovanissima età e lo coltiva seguendo delle lezioni canore che l’aiutano a padroneggiare il suo grande talento.

Per chi se lo stesse chiedendo, ammaliato dal suo volto già noto, la riposta è sì: Tecla Insolia è già stata in televisione. La sedicenne ha infatti prima partecipato al reality canoro Pequeños Gigantes, poi come attrice alla fiction targata Rai ‘L’allieva’. Ora la grande occasione di Sanremo, dove potrà dimostrare tutto il suo potenziale, nonostante i suoi 16 anni.