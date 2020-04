Telegram, frasi Pasquetta 2020: video divertenti, messaggi di auguri e immagini WhatsApp

Pasquetta a casa quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus in tutta Italia vige l’obbligo di non uscire se non per comprovate esigenze tramite il modulo di autocertificazione. Come passare dunque la Pasquetta in quarantena? Dopo aver trascorso la giornata di Pasqua 2020 a casa, per la giornata di lunedì 13 aprile abbiamo realizzato una breve guida con una serie di frasi originali, video divertenti ma anche immagini animate, aforismi e citazioni per augurare buona Pasquetta a tutti i nostri amici e conoscenti.

Nonostante il periodo davvero particolare a causa della pandemia da Covid-19 crediamo che in giornate come queste sia importante ricordare a tutti i nostri familiari, colleghi di lavoro e vicini che insieme ce la faremo e allora #AndràTuttoBene. Per fare questo abbiamo raccolto decine di frasi di Pasquetta da inviare su WhatsApp, Telegram e Facebook. Ecco le migliori frasi di Pasquetta 2020 da mandare a tutti sulle chat di gruppo e come post Facebook.

Leggi anche: Whatsapp auguri Pasquetta: le migliori immagini da mandare per il lunedì dell’Angelo

Pasquetta 2020: frasi da usare su Facebook, WhatsApp e Telegram

Le migliori frasi di Pasquetta 2020 da inviare ad amici e parenti tramite le chat delle app di messaggistica come Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger ma anche Instagram e Twitter. Buona Pasquetta a tutti i lettori di ItaliaSera.it.

È un anno che ti alleni per il selfie di oggi, ma oltre alle labbra per la foto, due uova le sai fare!

Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano. (Antonicont, Twitter)

Che tu possa trascorrere questo lunedì dell’Angelo con chi ti rende felice. Buone feste!

La cosa migliore di queste festività pasquali è quella di poter stare con le persone che desideri e che ti rendono felice. Auguri!

Adoro i picnic in famiglia fuori porta, l’unica seccatura sono tutte quelle briciole sullo zerbino. (Liaceli, Twitter)

La Pasquetta non cade mai lo stesso giorno e questo sai perché? Per essere certi che non piova.

Dopo il venerdì santo, c’è il sabato santo. Dopo il sabato santo c’è la Pasqua e dopo la Pasqua c’è la Pasquetta. E dopo la Pasquetta? C’è una buona dose di Maalox Plus.

Chuck Norris ha incastrato Roger Rabbit. In un forno. Era Pasqua. (Anonimo)

Pasquetta 2020: aforismi, citazioni e messaggi di auguri da usare oggi