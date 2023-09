Temporali al nord: tra diffusa instabilità e allerta gialla. Sottopassi allagati e automobilisti bloccati

Già da ieri sera varie precipitazioni si sono riversate su gran parte del Settentrione. Due perturbazioni atlantiche infatti insisteranno su gran parte del nord.

Temporali al nord

Forti temporali in Lombardia, soprattutto sulla provincia di Como e Monza-Brianza. Una frana, sempre in provincia di Como, ha interrotto una strada provinciale. Alcuni sottopassi invece si sono allagati nel comune di Mozzate. Varie auto sono rimaste bloccate per cui è stato reso necessario l’arrivo dei soccorsi.

Anche a Milano il maltempo è stato protagonista della scorsa serata con una forte grandinata. Da subito è stato attivato il Centro operativo comunale della Protezione civile per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Lambo e Seveso.

Allerta gialla

Tra giovedì 21 e venerdì 22 è prevista una seconda perturbazione che colpirà le regioni del Nord e parte dei settori tirrenici, soprattutto in Piemonte.

Anche in Liguria l’allerta gialla continua per la giornata di oggi.